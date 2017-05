Das ist ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie Adecco am Dienstag bekannt gab. "Im ersten Quartal haben sich alle Regionen positiv entwickelt und zum Umsatzwachstum beigetragen", liess sich Adecco-Chef Alain Dehaze in der Mitteilung zitieren.

Im grössten Markt Frankreich wuchs Adecco organisch (und arbeitstagsbereinigt) um 8 Prozent. Noch höheres Wachstum wurde einzig in Italien (+26 Prozent) erzielt.

Zu den weiteren Aussichten hiess es, dass das positive Momentum im März und April angehalten habe. Der globale wirtschaftliche Ausblick bleibe derweil unsicher. Man werde aber auf Veränderungen in den Marktgegebenheiten reagieren und die Preisdisziplin und die Kostenkontrolle hochhalten.