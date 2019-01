Für die Mitarbeiter von Novartis in der Schweiz war das Jahr 2018 geprägt von der Ankündigung eines Abbaus von über 2000 Stellen. Nun sind die Konsultationen zum Abbau abgeschlossen, wie ein Sprecher auf Anfrage sagt. Insgesamt halte Novartis am angekündigten Stellenabbau fest. Der neu ausgehandelte Sozialplan geht laut dem Novartis-Sprecher in vielerlei Hinsicht über den früheren hinaus. Insbesondere für betroffene Mitarbeitende ab 50 Jahren sehe dieser ein erweitertes Massnahmenpaket zur Unterstützung bei der Stellensuche und Weiterbeschäftigung vor, heisst es. Auch würden Optionen für Frühpensionierungen den Betroffenen angeboten.

Einige Mitarbeiter wurden bereits in Vorankündigungen darüber informiert, dass sie vom Abbau betroffen sind, dies vorerst am Standort Basel. Gemäss Sozialplan gäbe es eine Vorankündigungsfrist von vier Monaten, heisst es seitens Novartis. Die ersten Kündigungen werden frühestens im April ausgesprochen. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. In Stein werden Vorankündigungen im Laufe des Februars übergeben. Vom Abbau sind in Basel 1000 Stellen betroffen, in Stein 700, in Schweizerhalle 350. Novartis-CEO Vas Narasimhan sagte anlässlich der gestrigen Bilanzmedienkonferenz, dass Novartis langfristig rund 10 000 Mitarbeiter in der Schweiz beschäftigen will. Heute sind es knapp 12 500. (phf)