Der Industriekonzern ABB und der japanische Konzern Hitachi haben sich geeinigt. ABB verkauft die Stromnetzsparte an Hitachi, wie ABB am Montag mitteile. Damit geht ein Filetstück der schweizerischen Industrie, die Fabrik mit den Arbeitern in Astronautenanzügen in Lenzburg, an die Japaner. Der aktivistische ABB-Aktionär Cevian hatte zuvor wiederholt eine Abspaltung der Sparte gefordert.