Neben der Auszahlung von 5,6 Millionen Franken erhält Spiesshofer 3,7 Millionen in Aktien, wie dem Geschäftsbericht von 2017 zu entnehmen ist. Per Ende 2017 hielt der eingebürgerte Schweizer und gebürtige Deutsche insgesamt 410'646 Aktien, das entspricht etwa einem Anteil an ABB von 0,19 Prozent.

Die gesamte Konzernleitung lässt sich ABB 46,6 Millionen Dollar kosten, was etwas über den 44,2 Millionen Dollar vom Vorjahr liegt. Dem Verwaltungsrat bezahlte ABB insgesamt 4,5 Millionen Franken nach 4,2 Millionen Franken im Vorjahr. Verwaltungsratspräsident Peter Voser erhielt 1,2 Millionen Franken, gleich viel wie im Vorjahr.

Der Automations- und Industriekonzern hat 2017 aus der Talsohle gefunden. Der Reingewinn erhöhte sich bei einem leichten Umsatzwachstum um 17 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar.