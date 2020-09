Ab 2021 rollen Nachtzüge der SBB nach Amsterdam – Rom und Barcelona sollen folgen

Nun ist es offiziell: Ab Dezember 2021 fährt wieder ein Nachtzug auf der Strecke von Zürich nach Amsterdam. Das teilten die SBB am Dienstag mit. Die Verbindung wird, wie bereits die bestehenden Nachtzüge, in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) angeboten. Diese haben beim Hersteller Siemens moderne Nachtzüge bestellt. Weil diese aber noch nicht so schnell in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, werden auf der neuen Linie vorerst ältere Wagen eingesetzt, welche die SBB bei der deutschen Firma RDC mieten. Der neue Nachtzug nach Amsterdam fährt über Basel, Frankfurt und Köln.

Ab Dezember 2022 soll zudem die Kapazität auf den bereits bestehenden Linien ab Zürich nach Berlin und Hamburg ausgebaut werden. Die beiden Städte sollen dafür jeweils separate Nachtzüge erhalten. Eine Änderung geben soll es auch beim schon existierenden Nachtzug von Zürich nach Prag. Dieser soll ab Ende 2022 über Deutschland verkehren, womit neue Verbindungen aus der Schweiz nach Leipzig und Dresden entstehen.

Verbindungen nach Rom und Barcelona