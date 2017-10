Und für einmal sind sich Beobachter weitgehend einig: Vom Wettbewerb um HQ2 profitiert nicht nur Amazon (in der Form von Steuernachlässen und anderen Zuschüssen), sondern auch der künftige Standort des zweiten Hauptquartiers. Denn der Konzern verspricht, am neuen Ort mehr als 5 Milliarden Dollar zu investieren und bis zu 50 000 neue, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen. Insgesamt beschäftigt Amazon allein in den USA 180 000 Mitarbeiter.

Das neue Hauptquartier wird Zulieferbetriebe anziehen. Das gilt vor allem für Branchen mit Zukunftspotenzial. «Das schlägt andere Deals, die ich gesehen habe», sagte der Wirtschaftsprofessor Enrico Moretti, der an der University of California, Berkeley, forscht. Wer auch immer den Zuschlag erhalte, werde auf einen Schlag zu einem äusserst attraktiven Standort aufsteigen und weitere Firmen anziehen, sagte Moretti der Nachrichtenagentur AP.

Entscheid im nächsten Jahr

Im Gegenzug stellt Amazon einige Forderungen an die Bewerber. Das neue Hauptquartier werde in einer Metropole mit moderner Infrastruktur gebaut, in der mindestens eine Million Menschen wohnten. Zudem benötigt Amazon viel Platz – die Rede ist von bis zu 50 000 Quadratmetern und falls nötig mehreren Dutzend Gebäuden. Dazu kommen weiche Standortfaktoren. Amazon müsse zur «lokalen Bevölkerungskultur» passen; der neue Standort müsse deshalb eine hohe Lebensqualität aufweisen, heisst es in den Unterlagen. Diese Anforderung könnte gerade Provinzstädten grosse Probleme bereiten, ist der Konzern doch bisher in einer der tolerantesten und fortschrittlichsten Städte der USA zu Hause.

Offen ist, wer in diesem Buhlen um Jeff Bezos’ Gunst die besten Karten besitzt. Beobachter gehen davon aus, dass Amazon an einem Standort in der Landesmitte oder an der Ostküste interessiert sei, da sich das bestehende Hauptquartier an der Pazifikküste befindet. Immer wieder wird darauf hingewiesen, wie stark ein Konzernchef mit seinen persönlichen Vorlieben eine solche Suche beeinflusse – dies wären gute Nachrichten für Washington und New York, besitzt Bezos doch Liegenschaften in der Hauptstadt, in Manhattan und in Beverly Hills (Kalifornien). Ausserdem ist Bezos, über seine Privatfirma, Besitzer der «Washington Post». Gelüftet wird das Geheimnis um HQ2 im nächsten Jahr. Bis dann geht das Werben um Amazon weiter.