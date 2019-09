Der Restaurant-Inhaber wurde bestraft, weil er 80 Euro "Trinkgeld" auf die Rechnung gesetzt hatte. Hinzu wurden einige administrative Unregelmässigkeiten im Lokal festgestellt, teilte die Polizei mit. Einen halben Tag lang blieb das Restaurant geschlossen, berichteten italienische Medien am Samstag.

Der Restaurant-Inhaber bestritt, dass die beiden Japanerinnen lediglich zwei Teller Spaghetti konsumiert hatten, wie diese auf Facebook berichtet hatten. Sie hätten auch zwei Fischplatten mit Gemüse und Wein bestellt. Die beiden Japanerinnen hatten auf Facebook ein Foto der hohen Rechnung gepostet.

Die hohe Rechnung befeuerte Debatten über Lokale in touristischen Ortschaften, die Ausländer prellen. "Solche Fälle schaden dem Ansehen Roms", so ein Sprecher von Federagit, dem Verband der Reiseführer in der italienischen Hauptstadt.