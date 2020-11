3400 oder 4000 Franken Lohn? Der Swiss droht eine Zweiklassengesellschaft

Am 27. September rieb man sich international verwundert die Augen. Das Genfer Stimmvolk hatte Ja zu einem neuen Mindestlohn im Kanton gesagt – dem höchsten weltweit. 23 Franken pro Stunde dürfen künftig nicht mehr unterschritten werden. Von «CNN» bis zur «BBC» - alle berichteten über dieses Novum. Doch nicht alle haben applaudiert – insbesondere jene Firmen nicht, die nun stärker zur Kasse gebeten werden. Denn insgesamt profitieren 30'000 Personen vom neuen Gesetz. Das entspricht sechs Prozent aller Angestellten im Kanton. Anfang November trat es in Kraft.

Die Swiss habe rund 200 Flugbegleiter in Genf angestellt, sagt Kapers-Präsidentin Sandrine Nikolic-Fuss. Wie in Zürich betrage auch in der Rhone-Stadt der heutige Einstiegslohn rund 3400 Franken. «Mit dem neuen Gesetz müsste die Swiss rund 4000 Franken bezahlen, wovon etwa 80 Prozent der Angestellten profitieren würden», sagt Nikolic-Fuss. Das mache die Swiss derzeit noch nicht. «Wir werden nun Gespräche dazu führen, und auch fordern, dass die Lohnerhöhung rückwirkend bezahlt wird.»

An sich hat die Swiss wenig Spielraum – das Gesetz in Genf ist klar. Doch wenn sie künftig dem Westschweizer Kabinenpersonal plötzlich deutlich höhere Löhne zahlt, steht sie vor einem viel grösseren Problem: Was ist mit Zürich, wo der Grossteil der insgesamt rund 4000 Flight Attendants arbeiten? Wird Vranckx ihre Löhne auch anheben, während er gleichzeitig wie von seinem Vorgänger Thomas Klühr angekündigt 1000 Stellen abbauen muss? Oder nimmt er eine Zweiklassengesellschaft in der Firma in Kauf?