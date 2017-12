1044 Freiwillige haben sich an diesen beiden Tagen zur Verfügung gestellt und die Feiernden in 1770 Fahren kostenlos in deren Autos nach Hause gebracht, wie Nez Rouge am Dienstag mitteilte. Seit dem ersten Dezember standen 6282 Freiwillige im Einsatz, die rund 20'500 Personen von einer Feier abholten und zuhause ablieferten.

Mit Abstand am beliebtesten ist das Angebot in der Region Aargau. Dort wurden sowohl die meisten Fahrten gemacht (1392) also auch am meisten Personen begleitet (3747), am meisten Kilometer zurück gelegt (69'772) und es waren am meisten Freiwillige im Einsatz (878). Am zweitmeisten wurde das Angebot im Jura genutzt, am wenigsten im Graubünden.

Die Unterschiede haben aber weniger mit dem Trinkverhalten als vielmehr mit dem Fahrdienst-Angebot zu tun. Im Kanton Aargau zum Beispiel sind die Nez Rouge-Chauffeure praktisch den ganzen Dezember über unterwegs, in anderen Kantonen nur an den Wochenenden, in der Woche vor den Festtagen und an den Feiertagen selber.

Am häufigsten wurde das Angebot am Woche vor dem Weihnachtsfest genutzt: Am 15. und 16. Dezember zählte Nez Rouge 2563 Fahrten und 4962 Begleitete.