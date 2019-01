Im Durchschnitt ergibt das über zwei neue Tipp-Millionäre pro Monat in der Schweiz. Der Jackpot mit sechs Richtigen plus der Glückszahl wurde 2018 fünf Mal geknackt. Unter den Glücklichen hatten zwei Spieler ausgesprochen viel Glück und räumten Grossgewinne von über 29 Millionen Franken ab, der eine im Januar, der andere im Dezember 2018.

Nicht getoppt wurde 2018 der Rekordgewinn von 48,6 Millionen Franken vom August 2014. Dafür kassierte ein Schweizer Tipper Anfang Oktober bei EuroMillions die neue Rekordsumme für die Schweiz von 183,9 Millionen Franken.

Swiss Lotto gibt es seit 1970. In den mittlerweile 48 Jahren ihres Bestehens machte die Lotterie 938 Personen zu Millionären. 52 Spielerinnen und Spieler gehören dank EuroMillions neu zu dieser Kategorie. Diese Lotterie wurde 2004 eingeführt.

Wer etwas weniger Glück hat und weniger als eine Million bei diesen Tippspielen gewinnt, hat ab 2019 einen Vorteil. Er oder sie muss einen solchen Gewinn künftig nicht mehr versteuern, erinnert Swisslos in der Mitteilung. In Zukunft sind nur noch Einzelgewinne über einer Million Franken verrechnungssteuerpflichtig. Wer also 999'000 Franken gewinnt, kann alles behalten.