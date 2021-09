Zehntausende Teilnehmer: So wird am «Pride Festival» gefeiert

Zehntausende haben am Samstagnachmittag an der an der Zurich Pride für die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft und für ein Ja zur «Ehe für alle»-Abstimmung am 26. September demonstriert. Um 14.00 Uhr startete der Umzug beim Helvetiaplatz in Zürich. Die Veranstalter hatten im Vorfeld mit rund 20'000 Teilnehmenden gerechnet. Das Motto der Pride 2021 lautet «Trau dich. Ehe für alle jetzt».