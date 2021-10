Massnahmen-Gegner Demonstranten versammeln sich heute in Baden: Die Kundgebung startet beim Löwenbrunnen

Am Samstag ab 14 Uhr startet die Demonstration der Massnahmenkritiker in Baden. Die Organisation «Aargau hält Abstand» hat dazu aufgerufen, diesen zu zeigen, dass sie in Baden nicht erwünscht seien.