Am Montagabend ist ein Mann am Bahnhof Oerlikon auf einen Baukran geklettert. Er habe Gegenstände vom Gerüst geworfen und auf den Kran eingehämmert, wie TeleZüri berichtet. Auch am Dienstagmorgen dauert der Rettungseinsatz an. Es kam zu Einschränkungen im Bahn- und Tramverkehr.