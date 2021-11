Bei zwei Auseinandersetzungen an der Langstrasse in Zürich sind am frühen Sonntagmorgen drei Beteiligte teils schwer verletzt worden. Ein 15-jähriger Schweizer erlitt Stichverletzungen am Bein, wie die Zürcher Stadtpolizei mitteilte. Kurz danach kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Algerier und einem 19-jährigen Marokkaner. Beide Beteiligten mussten ins Spital gebracht werden. Zwei Personen wurden festgenommen.