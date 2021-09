Die Aufräumarbeiten nach den verheerenden Unwettern in Folge von Hurrikan "Ida" in den USA gehen weiter. Vielerorts stehen Häuser, Strassen und Bahnstrecken noch unter Wasser. Mindestens 46 Menschen haben in den Fluten ihr Leben verloren. Am Freitag waren immer noch hunderttausende Bewohner ohne Strom.