In Graubünden ist der Winter da: Am Donnerstag fiel bis zu einem halben Meter Neuschnee

Am Donnerstag lag in Teilen des Kantons Graubünden bis zu einem halben Meter Neuschnee. Unter einer beachtlichen Schneedecke fanden sich etwa Sils oder Arosa wieder. Laut Meteonews lagen in Sils 56 und in Vals 43 Zentimeter Schnee.