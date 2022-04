87-Jähriger kommt von der Strasse ab und fährt in einen Betonsockel der Kanalisation

Am Montagmittag hat sich in Windlach im Bezirk Dielsdorf ein Auto bei einem Verkehrsunfall überschlagen. Ein 87-Jähriger kam in einer Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen von der Strasse ab. Er musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.