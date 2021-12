«Hört auf damit!»: So will der neue Bundespräsident Cassis die Meinungsvielfalt im Land stärken

Der designierte Bundespräsident Ignazio Cassis hat in seiner Antrittsrede am Mittwoch betont die ganze Gesellschaft angesprochen: Zentralisten, Föderalisten, Geimpfte, Ungeimpfte. «Die Pandemie hat uns auseinandergetrieben, aber sie hat uns nicht gespalten», sagte er. Im Interview mit Keystone-SDA sagte er, was er als Bundespräsident gegen diese Problematik unternehmen wird.