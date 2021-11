Am 24. November 2001 stürzte ein Crossair-Flugzeug kurz vor der Landung in ein Waldstück bei Bassersdorf. Bei dem Unglück starben 24 Menschen, neun überlebten fast unverletzt. Eine davon ist die SP-Politikerin und Nationalrätin Jacqueline Badran. 20 Jahre nach dem Absturz erinnert sich die heute 60-Jährige an das Erlebnis, das ihr Leben veränderte.