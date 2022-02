Spreitenbach Tötungsdelikt in Wohnung: Staatsanwaltschaft Baden stellt Haftantrag gegen schwer verletzten 55-Jährigen

Bei der am Samstag in der Wohnung in Spreitenbach aufgefundenen Leiche handelt es sich um einen 74-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Gegen den schwer verletzten 55-jährigen im Aargau wohnhaften Schweizer hat die Staatsanwaltschaft Baden einen Haftantrag gestellt.