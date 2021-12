Gastro Suisse nimmt in Anbetracht der pandemischen Lage die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen in Kauf. «Alles ist besser als eine Schliessung», sagte Casimir Platzer im Interview mit Keystone-SDA. Es gäbe Betriebe in der Stadt, die mit einer 2G-Regel gut leben könnten, meinte er weiter. Er befürchtet aber, dass diese neuen Massnahmen in der Schweiz so wenig bewirken wird wie in den Nachbarländern.