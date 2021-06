Silvan Hartmann

Verlosung Die Dillier Classic im Zeitraffer – welche ist Ihre Lieblings-Radstrecke im Aargau? Fahren Sie virtuell in knapp 7 Minuten die Strecke des Dillier Classic: Von Leuggern den Rotberg hoch, via Hottwil auf den Bossenhaus und von Leibstadt zurück nach Leuggern.

Fahren Sie auch regelmässig auf dem Rennrad durch den Aargau und haben eine Lieblingsstrecke? Schicken Sie uns per Mail (regionalsport@chmedia.ch) Ihren Strava-Link und/oder beschreiben Sie Ihre Strecke und sagen Sie uns, weshalb Sie Ihre Lieblingstour mögen. Einzige Bedingung: Ihre Strecke muss grösstenteils durch den Kanton Aargau führen. Unter allen Einsendungen verlosen wir drei Teilnahmen im Wert von je 100 Franken an den diesjährigen Dillier Classic, die am Samstag, 31. Juli, ausgetragen werden.