Ein Hirsch lief zwei Jahre mit einem schweren Reifen um den Hals in der Wildnis des US-Bundesstaats Colorado herum. Nun haben Wildhüter das Tier von der zusätzlichen Last befreit. In einer Rettungsaktion wurde der Reif am vergangenen Samstag entfernt. Dazu musste dem Hirsch auch das Geweih abgetrennt werden.