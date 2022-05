Melissa Schumacher/ CH Media

USA Nach gemeinsamer Flucht: Häftling festgenommen – Wärterin tot Nach ihrer gemeinsamen Flucht aus einem Gefängnis im US-Bundesstaat Alabama waren der Häftling Casey White und die Wärterin Vicky White spurlos verschwunden. Nun hat die Polizei die beiden am Montag im Bundesstaat Indiana ausfindig gemacht.

Das Video zeigt, wie die Beamtin Vicky White den Häftling Casey White (nicht verwandt) angeblich zu einer psychologischen Untersuchung bringt. Im Gericht sind sie aber nie angekommen. Nach den beiden wurde seit dem 29. April landesweit gefahndet.

Laut Medienberichten lernten sich die Beamtin und der Häftling im Jahr 2020 kennen und hatten wohl eine romantische Beziehung zueinander. Die 56-jährige Vicky White hatte ihr Haus vor der Flucht zudem weit unter dem Marktwert verkauft.

Nachdem die beiden am Montag in Indiana ausfindig gemacht wurden, wollte sich die Beamtin kurz vor der Verhaftung das Leben nehmen. Sie starb später im Krankenhaus schliesslich an der selbst hinzugefügten Verletzung.