«Ich habe es so satt»: Basketball-Legende Steve Kerr mit emotionalem Appell nach Schulmassaker

Der amerikanische Basketball-Meistertrainer Steve Kerr hat mit einer emotionalen Rede auf das jüngste Schulmassaker mit mindestens 19 getöteten Schulkindern» in den USA reagiert. «Wann werden wir etwas tun?», schrie Kerr in einer Pressekonferenz vor der Partie seiner Warriors bei den Dallas Mavericks am Dienstagabend.