Zum Vorfall kam es am Sonntagnachmittag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Wisconsin. Bei einer vorweihnachtlichen Strassenparade in Waukesha, einem Vorort der Grossstadt Milwaukee, raste plötzlich ein Auto in eine Menschenmenge. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Eine verdächtige Person ist in Polizeigewahrsam.