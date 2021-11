Heute vor 20 Jahren stürzte in Brassersdorf das Crossair-Flugzeug ab

Am 24. November 2001 ist ein Crossair-Flugzeug kurz vor der Landung am Flughafen Kloten in ein Waldstück bei Bassersdorf abgestürzt. Beim Unglück starben 24 Menschen, neun überlebten fast unverletzt.