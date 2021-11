Am Dienstagabend ist es in Tübach (SG) zu einem Heizölunfall gekommen. Mehrere Liter Öl flossen aufgrund einer Tanküberfüllung in den Häftlibach. Die Einsatzkräfte kantonsübergreifender Feuerwehren errichteten mehrere Ölsperren im Wasser. So konnte verhindert werden, dass die Flüssigkeit in den Bodensee gelangte.