Zahlreiche Zivilisten aus Azovstal-Stahlwerk in Mariupol gerettet

Um die 100 Zivilisten, darunter auch Kinder, seien am Sonntag aus dem Azovstal- Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol gerettet worden. Das sollen Videoaufnehmen zeigen, die das Asow-Bataillon veröffentlicht hat. Ukrainischen Angaben zufolge seien in den Bunkeranlagen des Stahlwerks weiterhin etwa 1000 Zivilisten eingeschlossen.