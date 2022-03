SEM setzt auf Online-Anmeldung. Michael Buholzer / Keystone-SDA

Ukraine-Krieg Staatssekretariat für Migration will nachbessern: Online-Anmeldung für Flüchtlinge sind geplant Die ukrainischen Flüchtlinge müssen teilweise stundenlang vor den Bundesasylzentren warten. Damit die Registrierung schneller geht, will das Staatssekretariat für Migration (SEM) nun auch auf Digitalisierung setzen. Eine Online-Anmeldung soll nun eingerichtet werden.

Bis am Sonntagnachmittag wurden 3126 Ukrainerinnen und Ukrainer, mehrheitlich waren es Frauen mit Kindern, registriert. Alleine am Samstag waren es 650. Die ursprüngliche, vorsichtige Schätzung des Bundes, dass pro Woche etwa 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz kommen würden, dürfte mittlerweile also schon überschritten sein.