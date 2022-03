Heirat an der Front: Soldatin und Soldat geben sich das Ja-Wort – im Beisein eines prominenten Gastes

Lesia Ivashchenko und Valerii Fylymonov haben sich am Sonntag inmitten des Ukraine-Krieges das Ja-Wort gegeben. Die beiden sollen die Hauptstadt Kiew vor einem Angriff Russlands verteidigen. So fand die Zeremonie direkt an der ukrainischen Verteidigungslinie statt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko richtete ein Grusswort aus.