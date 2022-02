Über 1700 Personen wurden bei Demonstrationen in 51 Städten in Russland festgenommen

In mehreren russischen Städten kam es am Donnerstagabend zu Demonstrationen. Trotz Strafandrohung versammelten sich in Moskau rund 2000 Personen. Insgesamt soll es im ganzen Land zu über 1700 Festnahmen gekommen sein.