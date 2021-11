Embed Code "Single Player" Artikel SEO-optimierter Titel 85-jährige wird angefahren und stirbt an ihren schweren Verletzungen SEO-optimierte Beschreibung Gestern wollte in Triengen eine 85-jährige Frau die Strasse überqueren. Ein entgegenkommender Autofahrer sah die Fussgängerin zu spät und fuhr in sie hinein. Die Fussgängerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Gerade jetzt, wenn es wieder früher dunkel wird, vermehren sich Unfälle mit Fussgängern. Autoplay deaktivieren Related-Videos anzeigen Werbung aktivieren Embed Code kopierenVideo thumbnail