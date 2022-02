Der Zirkusartist «Jack The Whipper» zieht mit seinen Videos Tausende von Menschen in den Bann. Er gibt mit seinen Peitschen den Takt vor und singt dazu berühmte Lieder. Dabei versucht er, in allen Songtexten das Wort Peitsche unterzukriegen. Was daraus entsteht, ist eine humorvolle Show.