Der Beitrag aus der Tele M1-Sendung «tierisch» zum Thema. Tele M1

«Tierisch» Wie Halter und Hund gemeinsam aktiv sein können: Ein Besuch im «Dog Bootcamp» Seit vier Jahren leiten Sara Mattmüller und Franziska Stoller ihr Dog Bootcamp, wo sowohl Hunde als auch ihre Frauchen oder Herrchen ordentlich ins Schwitzen kommen. Die Sendung «tierisch» auf Tele M1 hat eines der Outdoor Workouts begleitet.

«Zwei starken Frauen aus Bern mit viel Leidenschaft, Power und Herzblut»: So beschreibt Franziska Stoller das Duo, dass sie zusammen mit Sara Mattmüller bildet. Bereits seit vier Jahren führen die beiden Bernerinnen ihre Trainings im «Dog Bootcamp» durch. Das Angebot richtet sich an Hundehalter, die am Abend nach der Arbeit noch Fitness machen möchten und gleichzeitig ihre Vierbeiner noch ausführen müssen.

Für das Workout unter freiem Himmel braucht es keine Fitnessgeräte. Vielmehr stehen Kraftübungen mit Eigengewicht oder das Jogging mit den Hunden im Zentrum des Programms. Während sich Franziska Stoller als Fitnessinstruktorin vorwiegend um die Zweibeiner kümmert, sind die Vierbeiner das Repertoire von Hundetrainerin Sara Mattmüller.

Vom Chihuahua bis zum Schäferhund: Alle Rassen sind willkommen

Dabei sind im «Dog Bootcamp» alle Hunderassen willkommen, wie Mattmüller gegenüber Tele M1 erklärt: «Vom Chihuaha bis zum deutschen Schäferhund ist alles dabei.» Mindestens ein Jahr alt, also ausgewachsen, müssen die Tiere zur Teilnahme am Bootcamp sein. Dabei sei die Ablenkung der Tiere die grösste Herausforderung. Denn mit so vielen Leuten und Bewegung könne dies bei manchem Vierbeiner zu Aufregung führen.

Das «Dog Bootcamp» hat mehrere treue Teilnehmer, die seit Jahren dabei sind. Michelle Thaler etwa, macht seit vier Jahren beim tierischen Workout mit. «Egal bei welchem Wetter», erklärt die junge Frau, «Fränzi und Sara schaffen es einfach immer, einen zu motivieren.» Danach sei man selbst, aber auch der Hund müde, aber beide glücklich. «Es passt einfach», fasst sie zusammen. (luk)