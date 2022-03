Ein 49-jähriger Mann hat in einem Sumpf in Thailand eine haarige grüne Schlange entdeckt. Videoaufnahmen des mysteriösen Reptils wurden auf der Plattform Tiktok schon millionenfach angeschaut. In den Kommentaren zerbrechen sich die User den Kopf über die Herkunft des Tieres. Um was für ein Geschöpf es sich genau handelt, ist bisher unklar. Eine mögliche Erklärung für den Pelz der Schlange gibt es dennoch.