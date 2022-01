Tele M1

«Tierisch» Verschüttete aufspüren im Schnee: Ein Besuch im Training der Lawinensporthunde Neben der Vorbereitung auf Meisterschaften und der Ausbildung von Wettkampftrainern steht im Training der Lawinensporthunde vor allem der Sport und der Spass im Vordergrund. Die Sendung «Tierisch» auf Tele M1 hat dem Trainingscamp in Disentis einen Besuch abgestattet.

Schon kurz nach Sonnenaufgang kommt Leben ins Skigebiet von Disentis. Rund 40 Hundeteams sind bereits am Berg, um zu trainieren. Sie alle bereiten sich auf die Lawinenhundesportprüfung vor. Für die Teilnehmer ist das Training in Disentis eine Standortbestimmung dafür.

Gleichzeitig wird eine Prüfungssimulation durchgeführt, um künftige Richter der Sporthundeprüfungen auf ihr Amt vorzubereiten. Eine diese Richteranwärterinnen ist Sonja Sonderer. Als Prüfungsaufgabe hat sie sich ein fiktives Lawinenszenario überlegt. Nun kommen die Lawinensporthunde ins Spiel. Ihre Aufgabe: die zwei vermissten Personen in den Schneemassen zu finden. Zu diesem Zweck verstecken sich zwei Freiwillige für rund eine Stunde in Schneehöhlen, die abseits der Skipisten in stundenlanger Arbeit ausgehoben wurden.

Prädikat «sehr gut» für Übungslauf von Hündin Jill

Dann melden sich die Hundeführerinnen- und führer bei den Wettkampfrichtern an und stellen erst ihre theoretischen Kenntnisse unter Beweis ehe die Hunde mit ihrer Suche loslegen. Monika Allemann und ihre 10-jährige Hündin Jill erweisen sich dabei als perfekt eingespieltes Team. Die beiden trainieren auf höchstem Level (Klasse 3) mit dem Ziel, an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften teilzunehmen.

«Es ist sehr gut gelaufen», freut sich Allemann nach der erfolgten Übung. «Jill hat die beiden Personen schnell angezeigt. Die Anzeigen waren zwar nicht so drangvoll, aber wir können trotzdem zufrieden sein.» Zufrieden sind auch die Richteranwärter, die den Übungslauf von Jill und Monika Allemann mit «sehr gut» bewerten.

Lawinenhundekurs feiert heuer 40-Jahr-Jubiläum

Der Kurs des Schweizerischen Lawinenhundeführervereins feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Seit 35 Jahren findet der Kurs in Disentis statt. Dabei nehmen nicht nur Lawinenhundeführerinnen- und führer teil, sondern immer auch öfter Hundefreunde, die sich mit ihrem Vierbeiner während des einwöchigen Kurses im Schnee sportlich betätigen und einen Einblick in den Lawinenhundesport erhalten möchten.