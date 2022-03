TeleM1/gue

«Tierisch» Auf diesem Hof dürfen die Hühner ihr Leben nach der Pension geniessen und legen ihre Eier ganz ohne Leistungsdruck Legehennen haben normalerweise ein kurzes Leben: Sobald ihre Eierqualität abnimmt, landen sie oft im Schlachthof. Hühnerhalter wie Marianne Oberli aus dem Kanton Bern wollen den Tieren aber ein langes Leben ermöglichen, ohne Legedruck. Das inspirierte die 40-Jährige zu einer kreativen Geschäftsidee.

Marianne Oberli aus Arch will ihren Hühnern ein möglichst natürliches Umfeld bieten: Die Tiere auf ihrem Hof haben eine ganze Weide für sich und können ihre Eier ganz ohne Leistungsdruck legen. «Für uns ist es wichtig, dass die Tiere selber entscheiden können, wann sie raus wollen», so Oberli gegenüber der Sendung «Tierisch». Auch der Futtertrog sei den ganzen Tag voll, sodass sie nicht in Futterstress kommen.

Oberli wolle damit ihren Tieren das Schicksal ersparen, das Legehennen erleiden, die für den normalen Handel Eier legen: Diese werden nach 10 bis 14 Monaten geschlachtet, da der Wechsel des Federkleides ansteht. Während zwei bis drei Wochen legen die Tiere dann keine Eier. Die Hühner von Oberli aber dürfen ganz normal mausern und weiterleben. Mit einer neuen Geschäftsidee, kann sie die «unproduktive» Zeit überbrücken.

«Mein Huhn, mein Ei» heisst diese Idee, die es Leuten ermöglicht, Pate eines Huhns zu werden. Zwei Jahre lang erhalten sie dann jeweils Eier nach Hause geliefert. Danach dürfen die Hühner in Pension. «Wenn sie danach noch Eier legen ist schön, aber sie müssen nicht mehr.» Die Idee sei, dass die Tiere solange bei ihr auf dem Hof leben dürfen, bis sie eines natürlichen Todes sterben. (gue)