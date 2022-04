TeleM1

Tierisch «Am liebsten würde ich jeden Tag an der Nähmaschine sitzen»: Automechaniker näht Hundegeschirr nach Mass Mit massgeschneidertem Hundegeschirr deckt Beat Grossenbacher eine Marktlücke ab, die er selber gefunden hat. Dafür hat der gelernte Automechaniker sich sogar das Nähen selber beigebracht. Mittlerweile aber unterhält er ein Unternehmen mit rund 25 Mitarbeitern.

Aus eigenem Bedürfnis entstand eine Geschäftsidee: Als Beat Grossenbacher kein passendes Geschirr für seinen Hund finden konnte, nähte er es kurzerhand selber. «Obwohl ich Automechaniker war, habe ich mir das Nähen selber beigebracht», sagt er gegenüber der Sendung Tierisch.

Seither hat sich der Inhaber der Beat Grossenbach GmbH viel Wissen über das neue Handwerk und massgeschneidertes Geschirr angeeignet. Mittlerweile hat er aber ein Team von 25 Mitarbeitern, die fast alles von Hand anfertigen. Trotzdem setzt sich Grossenbacher auch heute noch selber an die Nähmaschine, vor allem wenn es um spezielle Anfertigungen geht. «Ich mache es eigentlich sehr gerne – am liebsten würde ich jeden Tag an der Nähmaschine sitzen.» (gue)