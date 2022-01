Der serbische Tennisstar Novak Djokovic soll noch am Donnerstag aus Australien abgeschoben werden. Sein Einreise-Visum wurde von den Behörden storniert. Der 34-Jährige war am Mittwochabend mit einer höchst umstrittenen medizinischen Ausnahmegenehmigung in Melbourne gelandet, um an den Australien Open teilzunehmen. Seine Anwälte wollen nun noch vor einem Gericht gegen den Visums-Entzug kämpfen.