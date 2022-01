Novak Djokovic darf nicht an den Australian Open teilnehmen und muss ausreisen. Wie das Bundesgericht in Australien am Sonntag entschied, wurde der Einspruch des serbischen Tennisprofis gegen seine verweigerte Einreise und die Annullierung des Visums abgelehnt. Der 34-Jährige akzeptiert die Entscheidung sei aber «extrem enttäuscht», wie er in einem Statement verkündet.