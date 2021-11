Jetzt wird der Impf-Turbo gezündet: Der Bundesrat will mit Konzerten, einer langen Nacht der Impfung und der Hilfe von Schweizer Promis die Leute zum Piks bewegen. Über 80 Persönlichkeiten aus Kultur, Sport, Politik und Wirtschaft machen sich stark fürs Impfen. Was ihre Beweggründe für die Aktion sind und was sie sich vom Engagement erhoffen erzählen drei von ihnen im «TalkTäglich».