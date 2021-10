Die wichtigsten Momente aus dem Talk mit Schwinger Nick Alpiger. Tele M1

«TalkTäglich» Verletzungen, Corona und grosse Erfolge: Aargauer Spitzenschwinger Nick Alpiger blickt auf eine turbulente Saison zurück Am ersten Schwingfest nach zwei Jahren wird er nur von König Stucki bezwungen. Nach einer Verletzung am Solothurner Kantonalen gewinnt er das Basellandschaftliche, bevor ein Coronatest positiv ausfällt. Er verpasst das Nordwestschweizerische und enttäuscht beim Kilchberger. Im «TalkTäglich» spricht Nick Alpiger über seine verrückte Saison.

«Ich bin extrem froh», erklärt Nick Alpiger, «dass ich diese Saison noch mit dem Sieg am OLMA-Schwinget abschliessen durfte.» Schliesslich sei diese in seiner Karriere sicher nicht die einfachste gewesen. Gerade die Verletzung am Solothurner Kantonalen habe den 25-Jährigen ziemlich aus der Bahn geworfen, nachdem er am Aargauer Kantonalen in Lenzburg lediglich vom amtierenden Schwingerkönig Christian Stucki bezwungen werden konnte.

Durch die gute Physiotherapie kam Alpiger aber rasch wieder auf die Beine und siegte sensationell am Basellandlandschaftlichen. Doch die Achterbahnfahrt ging weiter. Kurz vor dem Nordwestschweizerischen nahm Alpiger keine Verletzung den Wind aus den Segeln, sondern ein positiver Corona-Test. «Ich musste versuchen, schnell wieder nach vorne zu schauen», erklärt Alpiger und meint damit das Ostschweizer Kantonale, dass er schliesslich ebenfalls für sich entscheiden konnte. Ein grossartiger Abschluss einer turbulenten Saison. (luk)

Die ganze «TalkTäglich»-Sendung mit Nick Alpiger können Sie hier nachschauen: