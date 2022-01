«Ist es ethisch korrekt, Leute in eine Sucht zu führen?»: Initiative will Kinder und Jugendliche vor Tabakwerbung schützen

Der Tabakkonsum ist die grösste vermeidbare Todesursache in der Schweiz: So argumentieren Befürworter der Tabakwerbeverbotsinitiative. Die Forschung zeige, dass Kinder und Jugendliche häufiger mit Rauchen beginnen, je mehr sie mit Tabakwerbung in Kontakt kommen.