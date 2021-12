Tele M1

Stetten Dieses Landwirtepaar verkauft jetzt Reis aus dem Aargau Lukas und Natalie Neuhaus aus Stetten hat in diesem Jahr zum ersten Mal Reis angebaut und geerntet. Am Samstag konnten Besucherinnen und Besucher den Risottoreis und auch Reisbier probieren.

Bio-Risottoreis aus dem Aargau und dazu ein Reisbier: Das gab es am Samstag in Stetten. Denn beim Hoffest von Lukas und Natalie Neuhaus drehte sich alles nur um Reis, der keine Reise hinter sich hatte. Der Reis kommt bei den Besucherinnen und Besucher nicht nur gut an, sie schmecken auch einen Unterschied:«Er ist geschmacklich um einiges intensiver und um einiges besser.» 240 Flaschen Reis gingen in der ersten Stunde über die Theke. Der Preis von 15 Franken pro 400 Gramm ist laut Lukas Neuhaus angebracht:

«Wenn sich ein Kunde über den Preis beklagt, erklären wir ihm, dass wir für die Produkte einen grossen Aufwand aufbringen mussten.»

Das Paar aus Stetten blickt auf eine intensive Zeit zurück. Im Sommer pflanzten sie das erste Mal mit Freunden den Reis an. Nun konnten sie rund 1800 Kilogramm ernten. Natalie Neuhaus nennt eines ihrer Highlights: «Es war der Tag des Dreschens. Den frisch gedroschener Reis zwischen den Fingern zu spüren, war ein wunderschönes Gefühl.» Am Sonntag geht der Reisverkauf weiter. (ArgoviaToday/AZ)