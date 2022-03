Feuerwehr-Kommandant: «Es ist nicht so gut zugänglich – das meiste ist Handarbeit»

Brand in Solothurn

Brand in Solothurn

In der Solothurner Altstadt standen am Montagabend drei nebeneinanderliegende Häuser in Flammen. Der Grosseinsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden. Über 20 Personen mussten evakuiert werden.