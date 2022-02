Touchdown in der Hauptstadt Chinas: Die beiden Olympia-Reporter Janne Strebel und Daniel Schmucki sind in Peking angekommen. Dort werden am kommenden Freitag die Olympischen Winterspiele eröffnet – und zwar unter strengen Corona-Auflagen. Empfangen wurden die beiden Journalisten aber nicht nur von Mitarbeitenden in Ganzkörper-Schutzanzügen, sondern auch von einer musikalischen Darbietung des Profi-Snowboarders Pat Burgener.