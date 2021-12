Im Stadion des spanischen Fussballclubs Betis Sevilla, kam es am vergangenen Wochenende zu einer schönen Aktion. Traditionsgemäss warfen die Fans im letzten Heimspiel des Jahres Tausende Plüschtiere auf das Spielfeld. Die Spendenaktion richtet sich an Kinder, die in armen Verhältnissen aufwachsen. Man will auch ihnen ein Weihnachten mit Geschenken ermöglichen.