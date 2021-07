«Ich bin hungrig»: Fechter Max Heinzer will in Tokio seine beeindruckende Karriere krönen

In einer Video-Serie werfen wir einen Blick auf einige ausgesuchte Schweizer Hoffnungsträgerinnen und -träger an den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio. Heute: Die Schweizer Degenfechter.