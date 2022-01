Das Ferienparadies Griechenland liegt zurzeit unter einer Schneedecke begraben. Dies führte in gewissen Regionen auch zu Problemen. Der griechische Zivilschutz verschickte Warn-SMS an die Bewohner und rief dazu auf, das Haus nach Möglichkeit nicht zu verlassen. Schulen blieben geschlossen. In der Hauptstadt Athen brach stellenweise der Verkehr zusammen - weil es dort so selten schneit, hat kaum jemand Winterreifen.